PIX é o meio de pagamento mais utilizado no Brasil

Após dois anos de lançamento do PIX, o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central do Brasil se consolidou como o meio de pagamento mais utilizado entre os brasileiros. De acordo com um levantamento realizado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), entre novembro de 2020 a setembro de 2022 mais de 26 bilhões de operações foram feitas via PIX.

O estudo divulgado pela Febraban com base em números do Banco Central indica que já no primeiro mês de funcionamento do PIX, o sistema ultrapassou as transações feitas com DOC. Além disso, em janeiro de 2021 o PIX superou também as transações feitas por meio do TED.

De acordo com Isaac Sidney, presidente da Febraban, as transações via PIX continuam aumentando com o passar do tempo. “Nos últimos 12 meses, registramos aumento de 94% das operações com a ferramenta”, disse. Ao analisar os valores transacionados, a Febraban constatou que no mês de setembro o PIX atingiu a marca de R$ 1,02 trilhão.

“Os números mostram que a população está usando o Pix como meio de pagamento de menor valor, como por exemplo, em transações com profissionais autônomos, e também para compras do dia a dia, que seriam feitas com notas, como foi previsto à época do lançamento da ferramenta”, disse Leandro Vilain, diretor executivo de Inovação, Produtos e Serviços Bancários da Febraban.

Conheça o sistema de pagamentos

O PIX permite que seus usuários realizem transações e pagamentos instantâneos sem a cobrança de taxas. Além da gratuidade do sistema, algumas outras vantagens conquistam novos usuários todos os dias. Entre essas vantagens podemos destacar que o valor das transferências cai na conta do recebedor em poucos segundos, tornando o sistema mais atrativo do que o TED ou DOC.

Para realizar uma transação também não é necessário saber todos os dados do recebedor como a instituição bancária ou número da conta e agência. Isso significa que os usuários precisam apenas da chave PIX ou do QR Code para fazer uma transferência. Por fim, vale lembrar que as transferências via PIX podem ser feitas 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive aos finais de semana e feriados.

Saiba como cadastrar uma chave PIX

Para receber transferências por meio do PIX os cidadãos precisam criar uma chave, já que essa será a única informação necessária para enviar dinheiro para outra conta. De acordo com o Banco Central, pessoas físicas (PF) podem registrar até cinco chaves PIX, desde que seja titular na instituição. Já as pessoas jurídicas, podem registrar até vinte chaves.

É importante informar que a chave PIX deve ser cadastrada diretamente no aplicativo ou Internet Banking da instituição de relacionamento do usuário, ou seja, não existe uma plataforma feita exclusivamente pelo BC para isso. Os cidadãos podem escolher cadastrar o CPF, e-mail, telefone celular ou uma chave aleatória.

Vale lembrar que também existe a possibilidade de realizar ou receber pagamentos por meio de um QR Code. Mais informações sobre o PIX podem ser obtidas nos canais oficiais do Banco Central ou das instituições autorizadas.