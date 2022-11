PIX no cartão de crédito; Veja quais bancos oferecem a ferramenta!

O PIX nasceu para revolucionar os meios de pagamentos e o Banco Central vem trabalhando constantemente na elaboração de novos serviços para o sistema. Sendo assim, atualmente os usuários do PIX podem fazer transações utilizando até mesmo o cartão de crédito de algumas instituições financeiras.

A ferramenta pode ser muito útil em situações onde os cidadãos precisam fazer uma transferência urgente mas não possuem saldo em conta naquele momento. Com o serviço é possível fazer uma transação no crédito e realizar o pagamento apenas na fatura mensal do cartão.

A vantagem desse serviço é que apesar do usuário só pagar o valor na próxima fatura, o recebedor adquire o valor na mesma hora. No entanto, é importante lembrar aos consumidores que nessa modalidade de pagamentos pode haver cobrança de juros e o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

“As pessoas precisam ficar atentas porque o Pix com cartão de crédito tem juros e, normalmente, elas não sabem disso. Elas assumem que é como o cartão de crédito, que não tem juros quando o pagamento da fatura é feito até o vencimento. Precisa fazer conta.”, explica Carlos Castro, planejador financeiro da Associação Brasileira de Planejamento Financeiro (Planejar).

Como fazer um PIX no crédito no Nubank

O Nubank é uma das instituições que permite que seus usuários realizem um PIX no crédito. No banco digital existem duas formas de utilizar essa ferramenta, com uma chave PIX ou com o QR Code. Para fazer uma transferência com a chave PIX os clientes da instituição devem abrir o aplicativo, acessar a área do sistema de pagamentos e clicar em “Transferir”.

Em seguida, será necessário digitar o valor da transferência e inserir a chave PIX do recebedor. Por fim, basta clicar em “Escolher como transferir” e “Cartão de crédito”. Nesse momento os clientes da instituição podem selecionar a quantidade de parcelas e devem digitar a senha de quatro dígitos para concluir a operação.

Já para fazer um PIX no crédito por meio do QR Code, os clientes do Nubank devem clicar em “Pagar” na tela inicial do aplicativo e selecionar a opção “Pagar Pix com QR Code”. O próximo passo é clicar em “Ler QR code”, escanear o código utilizando a câmera do celular e escolher a opção de pagamento do crédito. Por fim, basta confirmar a quantidade de parcelas e digitar a senha de quatro dígitos.

Veja quais outras instituições oferecem o serviço

Além do Nubank, o Banco BV também permite que seus clientes façam um PIX com o cartão de crédito. Vale lembrar que nessa instituição o valor da transferência não pode ultrapassar o limite do cartão ou o teto de R$ 1 mil por dia. O PIX no crédito do Banco BV não cobra taxas de juros, no entanto, a taxa do IOF é de 0,38% mais 0,11% ao dia.

No banco Digio os consumidores podem fazer um PIX no crédito utilizando até 40% do limite total do cartão. Nessa instituição o valor da taxa de operação é de 9,9% ao mês, portanto, os usuários do sistema de pagamentos precisam sempre conferir o valor que será cobrado posteriormente pela empresa.