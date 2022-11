PIX no Nubank chega a 1 bilhão de transações em um mês

De acordo com dados disponibilizados pelo Nubank, o PIX bateu um recorde na instituição, chegando a 1 bilhão de transações em um único mês. O levantamento feito pelo banco digital constatou que no mês de outubro foram registradas 48 milhões de transações via PIX em um dia. Os números representam um aumento de 18% em relação a setembro.

Segundo o Nubank, dados do Banco Central indicam que no ano de 2021, ao menos 61% da população adulta já tinha pelo menos uma chave cadastrada no sistema de pagamentos. Vale informar que o Nubank representa 23% de participação de mercado em todas as transferências feitas via PIX no país.

“O Pix já mudou a forma como o brasileiro faz pagamentos e transferências. O mais interessante é observar o crescimento contínuo, ao mesmo passo que a tecnologia continua evoluindo e ampliando suas possibilidades para não apenas para pessoas físicas, mas para lojistas, em vendas on-line e muitos outros”, explica Livia Chanes, líder das operações do Nubank no Brasil.

Ao falar sobre a grande aderência da população ao sistema de pagamentos, Chanes afirma que: “a revolução do Pix é ter uma operação rápida, simples e sem custo para o cliente. Essa premissa está totalmente alinhada com o que o Nubank representa para seus clientes e por isso nos posicionamos na vanguarda desse serviço.”

Saiba como cadastrar uma chave PIX no Nubank

O PIX, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central do Brasil, começou a funcionar em novembro de 2020 e de lá pra cá conquistou milhares de usuários. De acordo com o Nubank, existem duas formas de registrar uma chave na instituição: pelo menu de configurações ou pela Área Pix.

Para registrar uma chave PIX no Nubank pelo menu de configurações os usuários devem acessar a tela inicial do app, clicar no avatar e abrir as configurações. Em seguida, será preciso clicar em “Configurar chaves Pix” e “Registrar chave”. Por fim, basta definir qual chave deseja registrar e seguir os passos indicados no aplicativo.

O processo para registrar uma chave no Nubank pela Área Pix também é bastante simples. Basta que os clientes cliquem em “Área Pix” localizado no menu e selecione “Registrar ou trazer chaves”. Por fim, o usuário deve definir qual chave deseja registrar e concluir a operação.

Vale lembrar que pessoas físicas podem registrar até cinco chaves PIX por conta, enquanto as pessoas jurídicas têm o direito de registrar até 20. No entanto, não é possível usar o mesmo dado como chave de duas instituições financeiras diferentes.

“Se você cadastrou seu CPF como chave no banco A, por exemplo, não é possível cadastrá-lo como chave do banco B. Neste caso, é preciso escolher em qual instituição você quer usar esse dado como chave Pix”, explica o Nubank.

Outras funcionalidades oferecidas pelo banco digital

No Nubank os clientes também podem usar as funcionalidades PIX no Crédito e PIX Programado. O PIX no crédito permite que o limite do cartão de crédito seja utilizado para fazer transferências no sistema de pagamentos. Já o PIX Programado garante que os usuários programem transações frequentes para que os compromissos sejam pagos sempre em dia.