Pix Parcelado: entenda o que é e como funciona; vale a pena utilizar?

Atualmente, milhões de brasileiros utilizam o pix todos os dias. Mas, agora, surgiu uma novidade que promete avançar tão rapidamente quanto esta: o Pix Parcelado.

De acordo com o Banco Central do Brasil (BC), no final de 2021, 110 milhões de brasileiros já haviam realizado ao menos uma transação pelo pix. A popularização deste meio de pagamento se deu por sua facilidade e desburocratização. Além, claro, de ser totalmente livre de taxas e permitir movimentações financeiras 24 horas por dia, durante 7 dais na semana.

Mas a novidade é que o pix agora pode ser utilizado como uma opção de crédito. É isso mesmo! Quer saber mais? Então veja a matéria na íntegra e saiba como essa novidade pode ajudar no seu dia a dia.

O que é pix parcelado e como funciona?

O pix parcelado funciona como um crédito pessoal. Dessa forma, você pode imaginá-lo como um empréstimo que você adquire para a obtenção de algum bem ou serviço.

Basicamente, o seu funcionamento é muito simples. Em primeiro lugar, você deve escolher uma instituição financeira que ofereça o serviço. Depois, você deve realizar o pagamento ou transferência de uma quantia através do pix parcelado, mesmo se não tiver saldo na conta.

Assim, você estará solicitando um crédito pessoal. A pessoa que receber a sua transferência ou pagamento, receberá o valor integral, como acontece no pix tradicional. No entanto, você pode escolher, dentro do aplicativo, opções de parcelamento do valor solicitado.

A realização de todo o processo se dá de forma 100% digital e totalmente instantânea.

Quando vale a pena utilizar o serviço?

Assim como qualquer outra forma de crédito, o pix parcelado cobra uma taxa de juros para os clientes que fizerem a solicitação. Mas a taxa pode variar de acordo com a instituição financeira.

Por isso, esta é uma opção atraente para as compras onde o fornecedor concede desconto nas compras via pix. Por exemplo: digamos que você realizou uma compra e o vendedor oferece 5% de desconto se o pagamento for via pix. Caso a taxa cobrada pela financeira seja de 3%, por exemplo, vale a pena optar pelo pix parcelado.

Isso porque você continua garantindo a margem de desconto e o lojista recebe o valor integral da transferência normalmente e instantaneamente.

Hoje em dia, diversas instituições no Brasil oferecem o serviço. Uma delas é o PicPay. De acordo com a empresa, os seus clientes podem parcelar em até 12x, a uma taxa de juros de 3,99% ao mês.

Cuidado com o pix parcelado

Alguns cuidados são necessários ao utilizar o pix parcelado. é sempre bom lembrar que este não será um dinheiro a mais no seu orçamento, mas sim um empréstimo pessoal. Dessa forma, não esqueça de que você terá que incluir o pagamento da mensalidade nas suas contas mensais.

Por isso, é importante ter um bom planejamento de suas contas pessoais, a fim de evitar gastos que extrapolem orçamento. Assim, antes de concluir a transação, calcule as parcelas para verificar se a despesa não irá comprometer o seu salário.

Além disso, preste bastante atenção no desconto da compra. Dessa forma, você poderá compreender se vale a pena ou não utilizar o serviço.

Por fim, cuidado com o golpe do pix. Sempre verifique o destinatário e as suas informações de pagamento. Além disso, sempre se atente para o valor, a fim de verificar a sua correta digitação.