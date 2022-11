PIX Saque e Troco já movimentaram mais de R$ 290 millhões

De acordo com informações disponibilizadas pelo Banco Central do Brasil, as modalidades PIX Saque e PIX Troco já movimentaram mais de R$ 290 milhões entre janeiro e outubro de 2022. Apesar desses serviços não terem tido a adesão esperada pelo BC, mais de 2,2 milhões de transações foram feitas por meio dessas modalidades.

O saque utilizando o PIX é bastante simples, para isso, basta que o cliente faça uma transferência para um estabelecimento que aceite a modalidade. Desta forma, o lojista deve entregar o dinheiro em espécie para o consumidor.

Para o Banco Central, a adoção do PIX Saque e PIX Troco pode trazer benefícios tanto para os cidadãos quanto para o comércio. No caso das pessoas físicas, a modalidade pode servir como uma alternativa para conseguir dinheiro físico a qualquer momento, mesmo quando não possuir um caixa eletrônico nas redondezas. Já para o comércio, essa ferramenta do PIX tende a ser vantajosa por diminuir os custos de segurança de depósitos.

“O propósito do BC é aumentar a capilaridade de pontos de retirada de recursos em espécie aos usuários finais do Pix, além de promover o aumento da eficiência nos serviços de saque por meio da redução de custos e de melhorias nas condições de oferta e de precificação”, afirma João Manoel Pinho de Mello, diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do BC.

As movimentações do PIX Saque e PIX Troco

Como já dito anteriormente, as movimentações via PIX Saque e PIX Troco não tiveram a adesão esperada pelo Banco Central. Apesar disso, o número de transações nessas modalidades vem crescendo aos poucos. Veja a seguir os dados divulgados pelo BC:

PIX SAQUE

Mês Transações Valores dezembro/2021 3.588 R$ 442.129 janeiro/2022 66.551 R$ 9.677.297 fevereiro/2022 91.553 R$ 13.031.478 março/2022 135.542 R$ 19.271.637 abril/2022 150.783 R$ 21.650.594 maio/2022 184.710 R$ 25.793.594 junho/2022 223.423 R$ 31.029.876 julho/2022 267.612 R$ 37.043.544 agosto/2022 310.734 R$ 42.365.209 setembro/2022 390.510 R$ 51.492.032

PIX TROCO

Mês Transações Valores dezembro/2021 293 R$ 26.215 janeiro/2022 1.284 R$ 145.774 fevereiro/2022 1.591 R$ 189.652 março/2022 2.077 R$ 243.520 abril/2022 1.952 R$ 236.482 maio/2022 2.216 R$ 267.530 junho/2022 2.693 R$ 321.500 julho/2022 3.147 R$ 396.963 agosto/2022 3.514 R$ 430.282 setembro/2022 4.712 R$ 524.577

Vale informar que o limite de transações do PIX Saque e PIX Troco é de R$ 500 durante o dia e de R$ 100 à noite. Além disso, os estabelecimentos comerciais que aderirem às modalidades possuem autonomia para ofertarem limites menores visando garantir a segurança dos clientes e também do comércio.

Sobre o sistema de pagamentos

O PIX, criado e gerido pelo Banco Central, foi liberado aos cidadãos brasileiros em novembro de 2020. Atualmente, o sistema é um dos meios de pagamento mais utilizados no país, conquistando novos usuários todos os dias.

Para utilizar o PIX é preciso possuir conta em uma instituição financeira e criar uma “chave” que pode ser o e-mail, número de celular, CPF ou uma chave aleatória. Além disso, é possível fazer pagamentos por meio de um QR Code. Mais informações sobre o sistema de pagamentos podem ser obtidas nos canais oficiais do Banco Central.