Pizza de liquidificador: aprenda uma receita rápida

Não precisa ser domingo pra querer comer uma pizza, né? E você não precisa ter máquinas profissionais pra fazer a massa! Você pode fazer no liquidificador. Isso mesmo! Confira três receitas que separamos pra você:

Pizza de queijo e presunto:

· 1 xícara (chá) de leite

· 1 ovo

· 1 colher (chá) de sal · 1 colher (chá) de açúcar

· 1 colher (sopa) de margarina

· 1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo · 1 colher (sobremesa) de fermento em pó

· 1/2 lata de molho de tomate

Recheio:

250g de muçarela, 2 tomates fatiados, 250g de presunto, azeitona picada e orégano a gosto.

Modo de preparo: No liquidificador bata o leite, o ovo, o sal, o açúcar, a margarina, a farinha de trigo e o fermento em pó até que tudo esteja incorporado. Despeje a massa em uma assadeira para pizza untada com margarina e leve ao forno preaquecido por 20 minutos. Retire do forno e despeje o molho de tomate. Cubra a massa com muçarela ralada, presunto, tomate e orégano a gosto. Leve novamente ao forno até derreter a muçarela.

