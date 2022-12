Plataforma baiana ajuda síndicos com soluções para administração

Foto: Divulgação

Uma plataforma digital tem ajudado síndicos e síndicas a tocar atividades administrativas com rapidez e facilidade na palma da mão. Desenvolvido na Bahia, o sistema é uma solução para diminuir a carga do dia a dia da categoria, que é celebrada nesta quarta-feira (30).

Uma das funções mais importantes dentro da gestão condominial, o síndico tem direitos, deveres e deve zelar pelo patrimônio garantindo o bem estar de todos os moradores. Mas quem já encarou esse desafio sabe que não é uma missão nada fácil.

Foi pensando nas dores desses síndicos, em alinhar vida pessoal e vida condominial, que a empresa baiana MyCond expandiu e se transformou no Hub de serviços MyCond+, com as soluções para o mundo condominial.

A empresa é a primeira do Nordeste a disponibilizar em uma única plataforma, uma série de serviços integrados que ajudam os administradores e moradores a desenvolverem novas técnicas, reduzir a inadimplência, simplificar a gestão, melhorar a comunicação e ganhar tempo.

Entre as soluções disponíveis estão o aplicativo condominial, régua de cobrança inteligente, receita garantida, controle de acesso, sistema financeiro, educação continuada com o Sindiflix, robô de atendimento a moradores e muito mais.

Atualmente, a empresa tem mais de 5 anos de mercado, mais de 600 clientes condominiais e 80 mil downloads. Toda a experiência e investimento em tecnologias inovadoras, possibilitaram a construção dessa organização de soluções.

“Nossa missão é transformar o modo de conviver das pessoas trazendo tecnologia e processos inteligentes para sua moradia. Já temos hoje o aplicativo condominial mais bem avaliado do Brasil, segundo a Play Store. Agora queremos mais. A maior reclamação dos síndicos hoje é a falta de tempo. Para atender a essa demanda, o Hub Mycond + criou ferramentas que automatizam o atendimento dos síndicos aos moradores diminuindo o tempo gasto com essa função em até 90%”, destacou a CEO Ana Rita Oliveira.

O síndico Robson Carvalho, diretor da Empresa Baiana de Condomínios, viu na platafoma a solução que precisava na hora da gestão de conflitos entre condôminos. Para ele, a maior dor na atuação dentro dos condomínios.

“MyCond é uma ferramenta que fez a diferença na gestão. Conseguimos digitalizar nossos processos e assim ganhar mais tempo para um atendimento mais personalizado”, explicou.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.