PM realiza I Simpósio Nacional de Segurança Pública e Relações Raciais

A Polícia Militar da Bahia realiza, entre 3 e 4 de novembro, o I Simpósio Nacional de Segurança Pública e Relações Raciais. O evento acontece no Instituto Anísio Teixeira (IAT), localizado no bairro de São Marcos, e tem como objetivo proporcionar um diálogo franco e produtivo entre a Corporação e a sociedade, para melhorar a forma e o serviço policial prestado à comunidade.

A ação é do Departamento de Promoção Social (DPS), por meio do Grupo de Trabalho Permanente pela Igualdade Racial da PMBA. Além de mesas de debate, o evento terá palestras com os temas: “Racismo nas estruturas organizacionais”; “Proposições antirracistas na administração PM: O Princípio da melhoria continuada”; “Comunicação social, mídia, racismo e Segurança Pública”; “Abordagem policial e Direitos Humanos”, entre outros.

Serviço

O quê: I Simpósio Nacional de Segurança Pública e Relações Raciais.

I Simpósio Nacional de Segurança Pública e Relações Raciais. Quando: Quinta-feira (3) e sexta-feira (4).

Quinta-feira (3) e sexta-feira (4). Onde: Instituto Anísio Teixeira (IAT), bairro de São Marcos.

