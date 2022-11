Pole Alimentos tem NOVOS empregos pelo país

A Pole Alimentos é uma companhia feita por cearense para os cearenses. Essa empresa tem o compromisso de levar produtos de qualidade para a mesa de milhares de consumidores. Recentemente a empresa divulgou novas vagas de emprego. Confira, a seguir.

Pole Alimentos abre novos empregos pelo país

A Pole Alimentos é uma empresa especializada na distribuição de produtos para milhares de consumidores. A companhia foi criada por cearenses para cearenses, prezando pelo bom atendimento e sabor.

A força da empresa vem da sua essência, assim como os valores que os movem. Com caráter e dignidade, a equipe se esforça para entregar bons resultados para a empresa e clientes. Recentemente a rede anunciou novas oportunidades de emprego. Confira, a seguir:

Ajudante de Carregamento – Aquiraz;

Analista de Marketing e Produto – Maracanaú;

Auxiliar de Cozinha – Maracanaú;

Auxiliar de Produção – Maracanaú;

Auxiliar de Produção – Aquiraz;

Auxiliar de Serviços Gerais – Maracanaú;

Degustador – Maracanaú;

Eletricista Industrial – Aquiraz;

Programa Jovem Aprendiz – Aquiraz;

Programa Jovem Aprendiz – Maracanaú;

Líder Operacional – Aquiraz;

Promotor de Vendas – Maracanaú;

Masseiro – Maracanaú.

Como se candidatar

A Pole Alimentos é uma empresa que trabalha através de sua essência. Com uma equipe que preza pelo compromisso e caráter, os profissionais são compostos por pessoas simples e que colocam o coração à cada ação.

Entre os valores da empresa, destacam-se a dedicação, confiança, união e ousadia dos profissionais.

Entre os valores da empresa, destacam-se a dedicação, confiança, união e ousadia dos profissionais. Recentemente a companhia anunciou novos cargos. Acesse o site 123empregos e encontre mais informações do processo seletivo, incluindo os requisitos mínimos para se candidatar.

