Polêmicas de Erasmo Carlos reúnem brigas com Roberto

Embora a fama de mau, Erasmo Carlos deixava a vida pessoal bastante privada e foi um homem que se envolveu em poucas polêmicas publicamente. O cantor, morto nesta terça-feira (22), brigou com Roberto Carlos apenas uma vez. A última polêmica do artista que marcou época e a memória dos brasileiros foi relacionada a uma fake news.

Erasmo e Roberto Carlos tiveram uma das amizades mais intensas de toda a música brasileira. Os dois se conheceram jovens e formaram a banda The Sputiniks. Por terem gênios fortes os artistas chegaram a ficar sem se falar por seis meses.

Em entrevista ao ‘Domingo Espetacular’, da RecordTV, o Tremendão relembrou a briga entre os dois e explicou o motivo do afastamento.

“Eu cantei um monte de músicas que já eram sucesso na época e ninguém falou que eram dele também. Ficamos seis meses sem se falar, mas depois voltamos às boas. E até hoje, a gente só discute na hora das músicas, das composições, mas é tudo coisa de trabalho”, contou ele na época.

Falsa morte

No dia 30 de outubro deste ano, Erasmo Carlos foi vítima de uma série de fake news. O artista teve uma morte falsa anunciada por veículos de imprensa. A possível morte foi negada pela assessoria de imprensa do artista e nas redes sociais ele se pronunciou: “Depois de me matarem no dia 30 [de outubro], ressuscitei no Dia de Finados e tive alta do hospital!”.

