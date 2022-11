Polícia Civil investiga caso de importunação sexual em hospital

Foto: Manu Dias/GOVBA

A Polícia Civil está investigando um possível caso de importunação sexual dentro do Hospital do Oeste, localizado na cidade de Barreiras, na Bahia. A corporação declara, em nota, a abertura da ocorrência na segunda-feira (14).

Testemunhas contaram que um funcionário terceirizado da unidade, de identidade não revelada, seria o autor do crime. A paciente, também não identificada, passou por uma cesariana no domingo (13) e ao despertar notou que o homem estava em cima dela. Diante dos gritos, pessoas que estavam na unidade socorreram a vítima.

À polícia, o suspeito disse que fazia um curativo. Ele já prestou depoimento na 1ª Delegacia Territorial (DT) de Barreiras e foi liberado. O caso segue investigado pela polícia. Em nota, o Hospital do Oeste informou, ao g1 bahia, que colabora com as investigações.

