Polícia Civil vai instaurar inquérito para apurar destruição de 15 caixas eletrônico na Bahia

Foto: Reprodução / TV Bahia

A Polícia Civil informou, na tarde da quarta-feira (2), que vai instaurar um inquérito para apurar o crime de danos materiais cometido por uma mulher na cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Ela destruiu 15 caixas eletrônicos de uma agência bancária do Bradesco. De acordo com informações do g1 Bahia, a mulher que aparece nas imagens do circuito de segurança ainda não foi localizada. Veja vídeo:

Mulher destrói caixas eletrônicos de agência bancária a pedradas na Bahia; veja vídeo 📹Reprodução/Redes sociais/g1#ibahia #bahia pic.twitter.com/ayjcoTF3pA — iBahia (@iBahia) November 2, 2022

O crime ocorreu na manhã do dia 2 de novembro. na Agência Bradesco da Praça Padre Mateus, e a suspeita utilizou uma pedra para danificar os caixas. Todos os terminais estão sem operar até que sejam substituídos. Outros clientes presenciaram a ação da mulher e deixaram o local assustados. As informações iniciais são de que ela não conseguiu sacar dinheiro e se irritou. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) vai fazer uma perícia no local e imagens de câmeras de segurança irão ajudar na apuração. O caso é investigado pela delegacia de Santo Antônio de Jesus.

O Banco Bradesco ainda não se pronunciou sobre o caso. Agentes do 14º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram acionados para a ocorrência. Buscas foram realizadas logo após a ação, mas a suspeita não foi encontrada. Segundo a PM, o responsável pela agência foi orientado a registrar queixa na delegacia e solicitar realização de perícia no local.

Foto: Reprodução / Redes Sociais

