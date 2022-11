Polícia faz operação contra suspeitos de falsos financiamentos

Foto: Divulgação

Uma operação foi deflagrada na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, nesta terça-feira (8), para cumprir oito mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha suspeita de falsos financiamentos.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o prejuízo causado pelo grupo criminoso às vítimas, normalmente de baixa renda, ultrapassa os R$ 500 mil. São apurados crimes de estelionato e associação criminosa.

Durante a ação, batizada de Operação Parker, foram apreendidos notebooks, celulares, computadores e fichas de cadastramento, com o objetivo de tornar mais robustas as provas dos crimes, conforme explica o titular da DRFR de Conquista, Ney Brito.

“A pessoa é informada que está dando uma entrada em um financiamento e que receberá o que foi comprado em uma semana, mas, ao contrário do que ela imagina, não recebe o bem. Ela na verdade está dando um lance em um consórcio e vai ter de pagar parcelas durante anos”, explicou.

“E quando a pessoa tenta cancelar, eles ludibriam as vítimas, cobrando juros abusivos para fazer o cancelamento – isso quando ele de fato é feito, porque apuramos que muitas vezes estas empresas mudam de endereço”, acrescentou.

Desde o início das investigações, há um ano, 50 boletins de ocorrência foram registrados. A ação desta terça teve apoio de equipes da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Vitória da Conquista), do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e da sede do DCCP.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.