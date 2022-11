Polícia Federal cumpre mandados contra abuso sexual infantil

Foto: Divulgação / Polícia Federal

A Polícia Federal cumpre cinco mandados de busca e apreensão, na manhã desta quinta-feira (17), durante a Operação “Teseu Digital”, que combate o abuso sexual infantil, em Salvador e Madre de Deus, na Bahia. Além das cidades baianas, mandados foram cumpridos em Catuípe, no Rio Grande do Sul e São Paulo.

De acordo com a PF, o objetivo da operação é obter elementos complementares de prova sobre a prática de delito de produção, divulgação, e direção de cenas de pornografia envolvendo crianças e ou adolescentes.

Durante a apuração dos crimes, segundo a PF, foi possível identificar que havia, além do que já era investigado originalmente na Bahia, outros usuários da mesma rede social no Rio Grande do Sul e em São Paulo, que “estavam utilizando o mesmo método de falsa identidade em rede social, para vitimar muitos outros jovens meninos, expondo-lhes em abusos sexuais”.

A investigação foi iniciada a partir da identificação, em 2018, de um usuário de rede social que se fazia passar por menina para, em contato com meninos jovens e crianças, demandar a troca de imagens pornográficas.

Os mandados são cumpridos por 22 policiais no Brasil. A PF informou que partir desta quinta, as investigações continuam em curso para análise do material que será apreendido.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.