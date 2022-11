Políticos e autoridades lamentam morte de Gal Costa

Foto: Divulgação

Autoridades baianas e brasileiras lamentaram a morte de Gal Costa nesta quarta-feira (9). A cantora morreu durante a manhã em São Paulo. O governador da Bahia Rui Costa escreveu nas redes sociais sobre a perda para a música brasileira.

“Perdemos uma das mais potentes vozes da nossa música, eternizada em interpretações que cantam a Bahia e o Brasil para todo o mundo”, escreveu Rui, que decretou luto oficial de três dias no estado.

“Lamento profundamente a morte de Gal Costa. Com sua partida, perdemos uma das mais potentes vozes da nossa música, eternizada em interpretações que cantam a Bahia e o Brasil para todo o mundo. Está decretado luto oficial na Bahia por 3 dias”.

Bruno Reis, prefeito de Salvador, também reforçou a beleza da voz de Gal. ““Perdemos uma das vozes mais lindas e representativas da música brasileira. Gal Costa é trilha sonora de vários momentos da vida de milhares de brasileiros. Seu jeito único de interpretar as canções está para sempre eternizado em nossos corações. Que Deus conforte seus familiares e fãs nesse momento de profunda dor”, declarou Reis, através das redes sociais. A artista era soteropolitana.

Janja, esposa de Lula, presidente eleito do Brasil, escreveu: “Como assim Gal?? Não pode ser”. O Instituto Lula escreveu que a cantora é “eterna”. Confira outras homenagens:

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente eleito: “Gal Costa foi das maiores cantoras do mundo, das nossas principais artistas a levar o nome e os sons do Brasil para todo o planeta. Seu talento, técnica e ousadia enriqueceu e renovou nossa cultura, embalou e marcou a vida de milhões de brasileiros”, escreveu.

Guilherme Boulos (PSOL-SP), deputado federal eleito: “Vá em paz, Gal! Fica seu grande legado para a cultura brasileira.”

Maria do Rosário (PT-RS), deputada federal: “Triste com a notícia do falecimento de Gal Costa, um dos maiores nomes da música, e da cultura brasileira. O Brasil perde uma das mulheres que revolucionou a cultura brasileira. Um símbolo. Meus sentimentos aos amigos e familiares!”

Marilia Arraes (SD-PE), deputada federal: “Uma das maiores vozes brasileiras hoje nos deixa. Gal Costa, muito obrigada por todo o seu talento e contribuição para o enriquecimento da nossa cultura. Você será eterna!”

Orlando Silva (PCdoB-SP), deputado federal: “Chocado e consternado com a notícia da morte de Gal Costa, uma das maiores vozes de nossa MPB. Intérprete genial, envolvente, sensível. Que tristeza para a música brasileira! Que falta seu talento fará ao país, ainda mais para nós, baianos. Meus sentimentos à família e amigos.”

Ciro Gomes: Um cristal se partiu ao meio e partiu o coração de todos os brasileiros. Dor e saudade, Gal. Descanse em paz. Que Deus conforte parentes, amigos e fãs.

Ex-prefeito de Salvador, ACM Neto: Hoje o Brasil perdeu uma das maiores artistas de todos os tempos, a baiana Gal Costa. Com sua voz incomparável, Gal revolucionou a MPB e levou a cultura da Bahia para o mundo. Em 2013, quando era prefeito, Gal Costa participou do Festival Virada e fez um show inesquecível, conseguindo contagiar a todos com sua energia forte e vibrante. Minha solidariedade aos familiares, amigos e fãs dessa grande artista.

Jerônimo Rodrigues, governador eleito da Bahia: A cultura, baiana e brasileira, está de luto! Com profunda tristeza, recebemos a notícia da morte de Gal Costa, uma das maiores artistas de todos os tempos. Dona de uma voz inigualável, Gal nos presenteou com a sua arte e se tornou um dos símbolos de resistência em tempos sombrios da nossa História, no passado e no presente. Suas interpretações farão, para sempre, parte da trilha sonora das nossas vidas. Gal Costa é eterna. Assim será a sua arte e o seu legado! Minha solidariedade aos familiares, amigos, fãs e à cultura nacional.

