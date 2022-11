Pombo? Entenda a origem do apelido de Richarlison

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Com dois gols na estreia da Copa do Mundo, Richarlison foi o nome mais procurado pelos brasileiros. E uma coisa chama atenção: o jogado é conhecido como “pombo”. Mas, de onde surgiu o apelido?

Richarlison passou a ser conhecido como “Pombo” em setembro de 2018. Durante uma brincadeira com os amigos, o artilheiro fez a coreografia da música “Dança do Pombo”, de MC Faísca e Perseguidores e desde então, ficou com o apelido.

Na époica, o camisa 9 da seleção brasileira ainda defendia o Everton, tabém na Inglaterra e como a coreografia viralizou, ele adotou também na comemoração dos gols. Nas redes sociais, o jogador também costuma escrever um “pruuu” nas publicações, acompanhado de um emoji de pombo.

No jogo de estreia da seleção na Copa do Mundo, no estádio Lusail, o jogador também fez o a dança de comemoração.

