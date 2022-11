Ponto fixo para vacinação contra Covid-19 é instalado em shopping

Foto: Jefferson Peixoto / Secom

A Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS) instalou um ponto fixo no Shopping da Bahia, no L1, na entrada principal do BRT, para aplicação da 1ª à 4ª dose exclusivamente para adultos.

Nesta sexta-feira, o esquema é “Liberou Geral”, exceto aplicação de Coronavac, com funcionamento até às 16h.

O ponto também estará presente neste sábado (26), durante mais um Dia D de vacinação contra a Covid-19 e Gripe. A estratégia será divulgada até o final desta sexta.

Além das quatro doses, a capital baiana também oferece a 5 dose para imunossuprimidos com 18 anos ou mais, incluindo gestantes e puérperas. Confira os pontos de vacinação nesta sexta-feira (25).

