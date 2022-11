Pontos de bloqueios em rodovias federais na Bahia são liberados

Foto: Alberto Maurax / Divulgação

Quatorze pontos de bloqueios em rodovias federais na Bahia foram libertados pelas forças de segurança no estado nas últimas horas. Trechos de rodovias foram desmobilizados nas cidades de Feira de Santana, Vitória da Conquista, Barreiras, Eunápolis, Luís Eduardo Magalhães e Jacobina.

Na BR-101, dois trechos, nas cidades de Itamaraju e Itabela, que possuíam manifestantes bolsonaristas, foram desbloqueados. Os veículos já voltaram a circular na estrada.

Unidades especializadas seguem com atuações reforçadas no Extremo Sul e no Oeste da Bahia, para garantir a livre circulação de veículos.

No Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da SSP foi detectado um possível bloqueio, no KM 935, na região da cidade de Mucuri. Equipes estão se deslocando para o local.

