Pop Trade é uma empresa brasileira especializada em soluções e serviços que auxiliam na aprimoração do trade marketing. A companhia atua há mais de 15 anos no mercado e desde a sua criação ajuda o varejo e as indústrias na entrega dos melhores serviços aos seus clientes. Hoje, a Pop Trade abriu novas vagas de emprego pelo país. Confira.

POP Trade abre NOVOS empregos pelo Brasil

A empresa conta com mais de 5 mil colaboradores em sua equipe e atua em cerca de 60 mil pontos de vendas. Com todo esse crescimento, a POP está à procura de novos talentos para complementar ainda mais o sucesso de suas atividades.

As vagas, a seguir, são para aquelas pessoas que buscam novos desafios no mercado de trabalho e o seu crescimento profissional junto da empresa. Trata-se de uma companhia que oferece aos seus colaboradores uma remuneração que compactua com o mercado e vários outros benefícios. Confira.

Assistente de Inteligência – São Paulo;

Promotor de Merchandising – Uberlândia/MG

Consultor de Vendas – Sorocaba/SP;

Especialista em Marketing – Remoto e São Paulo;

Supervisor de Merchandising – São Paulo;

Promotor de Merchandising Farma – São Paulo;

Consultor de Ponto de venda – Goiânia/GO;

Supervisor de Campo – Cuiabá/MT;

Coordenador de Merchandising – Rio de Janeiro;

Promotor de Alimentos – Porto Alegre;

Consultor de Beleza – São Paulo.

Veja também: MRS Logística abre 25 vagas de emprego em Barra do Piraí

Como se candidatar

Aos que possuem interesse nas vagas divulgadas, podem acessar o site 123 empregos. Em seguida, selecionar a oportunidade desejada e encaminhar um currículo para análise.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.