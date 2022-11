Por onde anda filho de Fábio Assunção em Coração de Estudante?

Foto: Globo

A reprise da novela ‘Coração de Estudante’ no Carnal Viva, vinte anos depois da estreia da trama na Globo, despertou a curiosidade do público sobre o paradeiro do ex-ator mirim Pedro Malta, que viveu o filho de Fábio Assunção no folhetim.

O jovem, agora com 28 anos, foi uma das sensações da novela como Lipe e ficou marcado pela parceria com o galã da trama, mas por onde anda Pedro Malta atualmente?

Foto: Reprodução/ Instagram

Formado em Rádio e TV, Pedro vive em Recife, cidade natal, onde mora com a esposa, Fernanda Lacerda. O ator fala que apesar de não estar mais na área, Pedro atualmente trabalha como redator publicitário, a arte sempre vai fazer parte de sua vida.

“O ofício de ator sempre ocupará destaque e carinho na minha trajetória, mas eu sempre tive vontade de investir na minha escrita e viver dela”, contou em entrevista ao Gshow.

O ator segue trabalhando na arte com produção para cinema: “Tenho diversos projetos cinematográficos e procuro me dedicar a eles sempre que posso, na esperança de tirá-los do papel o mais rápido possível.”

Carinho pela novela

Nas redes sociais, Pedro falou sobre a trama na estreia da reprise e revelou guardar com carinho a experiência na novela de Emanuel Jacobina.

“As pessoas sempre me perguntam coisas do tipo “ai, mas não enche ter ficado marcado por um papel logo na estreia na tv?” E eu sempre respondo: o Lipe me deu absolutamente tudo. Desde a oportunidade de aprender DEMAIS com pessoas que merecem o mundo, como Fábio Assunção, a Adriana Esteves, Helena Ranaldi, Vladimir Brichta… Até ajudar a compor uma fraçãozinha da memória afetiva de milhões de espectadores, que guardam a obra com tanto carinho”.

Além dos trabalhos na Globo, Pedro em ‘A Casa das Sete Mulheres’, ‘Kubanacan’ e ‘Começar de Novo’, Pedro passou pela Record com papel marcante em ‘Caminhos do Coração’, ‘Vidas em Jogo’ e seu último trabalho em ‘O Rico e o Lázaro’, em 2017.

Paternidade

Na vida pessoal, Pedro também passou por transformações e ao lado da companheira, espera o primeiro filho. Ao Gshow, o ex-ator falou sobre a expectativa para conhecer o primeiro herdeiro e sobre a paternidade.

“Quero ser participativo na vida dele, fazer o meu máximo para dar todo o suporte necessário a minha esposa durante sua criação e, é claro, me permitir aprender muito com ele. Se eu conseguir ser metade do que meus pais fizeram por mim, terei cumprido minha missão.”

