Por que é difícil colocar em prática o que sabemos e finalmente começar a agir? Veja dicas

Você sabia que temos três “eus” habitando em nós e que influenciam nossas tomadas de decisões? São eles: racional, emocional e espiritual. Como funcionam? Explico: o emocional nos permite gastar “porque merecemos”, o espiritual insiste em nos dizer que “dinheiro é coisa de rico” e o racional tenta nos manter nos eixos.

Quando um domina mais a nossa mente que o outro, temos um problema. Somente quando conseguimos equilibrar os três “eus”, passamos a ter uma mente milionária. É óbvio que isso não é nada fácil, caso contrário, todo mundo faria.

Para você equilibrar os seus três eus, é preciso se reprogramar. Uma forma de conseguir isso é com a fórmula P.P.S.A.R. (programação, pensamento, sentimento, ação e resultado).

Confira a seguir o passo a passo para ter uma mente milionária:

Programação

O que é programação? Desde pequeno você ouve que dinheiro não é capim, que não dá em árvore, que rico não vai para o céu ou não é feliz, enfim, tudo quanto é coisa ruim está na conta do dinheiro e é culpa dos ricos. Por que, então você quer ser rico? O seu racional quer ser rico, mas o seu emocional diz que não vale a pena. E é por causa disso que você desiste.

Como reprogramar isso? A partir de hoje, você vai reforçar sua resiliência, persistência, criatividade, prece, repetição de mantras e orações que te lembrem aquilo que quer alcançar na vida.

Pensamento

Somente depois que você se reprograma é que começa a surgir um pensamento positivo. Se foi um pensamento do tipo “quero ser rico, vou ter uma mente milionária”, ele trará um novo sentimento.

Sentimento

Se quer ter abundância e ser milionário, é indispensável reprogramar sua mente. Entenda uma coisa: se todo dia você faz sempre a mesma coisa, como irá mudar? Não importa se tem 30 ou 50 anos, se fizer sempre a mesma coisa, não sairá do lugar. O que fará a respeito?

A reprogramação gera um pensamento positivo que desperta um novo sentimento, que o conduz a uma ação.

Ação

Não adianta saber dos conceitos se não tem atitude e disciplina. O que lhe peço são apenas 21 dias para colocar em prática, pois cada pensamento gera um sentimento, que gera uma ação que pode transformar a sua vida. Durante 21 dias consecutivos, fortaleça seu pensamento e reprograme-se!

Resultado

Esse é o segredo do sucesso. Parece simples, mas não é…E isso é o que faço diariamente. Programo minha mente de manhã e à noite, antes de dormir. Pesquise, escolha, leia, medite e escreva o seu mantra.

Entenda o seguinte: eu lavava carro, sofá e continuo lavando. Como é que consegui transformar uma empresa pequena numa multimilionária, apenas lavando sofá? Não sou Steve Jobs, não inventei o iPhone.

Sabe por que tenho sucesso? Porque, me reprogramei. Sabe por que muitos dizem que isso é difícil? Porque é mais fácil colocar a culpa no outro, mesmo sabendo que a falha está dentro de nós.

Reprograme-se! O sucesso só depende de você!

