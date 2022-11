Qualquer empresa séria, se preocupa com a segurança das informações, tanto do próprio negócio, quanto dos dados pessoais dos clientes. Desta forma, é preciso estabelecer estratégias que possibilitam o aumento da segurança da informação nas empresas. Por isso que hoje, nós diremos por que investir nesse assunto tão importante para o seu negócio.

Por que investir em segurança da informação na sua empresa?

Quando uma empresa possui uma boa estratégia de segurança da informação, atua de forma preventiva para proteger os dados, Para tanto, se utiliza de ferramentas e métodos. Também qualifica colaboradores, ou até mesmo, realiza a contratação de serviços terceirizados.

Mas, infelizmente, vários empreendedores só notam a necessidade de investir em segurança, quando ocorre o primeiro ataque cibernético. Consequentemente, além de perder documentos importantes, tem grandes prejuízos financeiros e de credibilidade.

O que se sabe, é que quanto mais há investimentos em informatização na empresa, maior é a necessidade de se proteger deste “mercado hacker”. A propósito, este mercado está em expansão e é rentável, na comercialização destes dados.

O Brasil ocupa o 4º lugar na quantidade de tráfego malicioso na rede de internet. É por isso, que os dados são constantemente acessados por hackers, para roubar informações pessoais dos clientes e causar grandes prejuízos.

E se você pensa que porque tem uma empresa pequena, não tem problema: está muito enganado. Pois, até as micro e pequenas empresas também estão sendo alvo de ataques cibernéticos.

5 razões para realizar investimentos em segurança da informação na empresa

Na sequência, apresentamos 5 razões pelas quais é necessário investir em segurança da informação na empresa:

1ª Razão: Ajuda na redução das vulnerabilidades

Ao investir em segurança dos dados, o empreendedor manterá a sua empresa, mais preparada para uma cultura de autopreservação. Ou seja, todos os envolvidos na empresa passarão a cuidar dos dados de forma mais efetiva.

Assim, em conjunto com esta atitude, os colaboradores passam a seguir as regras de segurança. Além disso, devem seguir protocolos quando as ameaças se tornam realidade.

2ª Razão: Auxilia na preservação das finanças e da confiabilidade da empresa

Você há de concordar que prevenir um ataque hacker nas contas da empresa, gerará muitas preocupações para os empreendedores. Assim, é de extrema importância que a segurança digital da empresa esteja funcionando com maior eficiência.

Além disso, cada ataque cibernético, acaba impactando diretamente na marca da empresa, assim como na credibilidade de clientes, investidores e acionistas. Sabe-se muito bem, que não é de um dia para o outro que se cria confiança na marca. No entanto, para destruí-la é muito rápido.

3ª Razão: Atua como diferencial competitivo da empresa

Considerando que a marca investe em segurança da informação, onde se torna confiável e com as finanças em dia, a empresa passa a ter um grande diferencial competitivo.

Desta forma, os dados estão blindados, o que fornece garantia de que estes itens podem se tornar informações valiosas para a tomada de decisão de forma mais acertada.

4ª Razão: Facilita a cultura de melhoria corporativa

Somente a segurança da informação estará definitivamente implantada na empresa, a partir do momento em que todos os envolvidos se comprometam com a política de segurança.

Desta forma, terão consciência da necessidade e dos riscos que evitarão. Esta atitude pode contribuir muito para a melhoria do cotidiano operacional da empresa.

5ª Razão: Prevê um futuro maior para a empresa

Sabemos que qualquer empresa, tem direcionamento para conseguir sobreviver às transformações do mercado que vivemos na atualidade. E a permanência perpassa pela blindagem dos dados, assim como fortalece os mecanismos de acesso e manipulação dos dados.

Investir em segurança das informações, é possível, a partir do momento em que o olhar seja direcionado para a tecnologia existente no mundo atual. Isto é, quando passa a perceber a importância e o valor dos dados.

Dessa maneira, comece a criar a cultura do cuidado com as informações da empresa. Sendo assim, todas as pessoas envolvidas estarão conscientes da necessidade de sobreviver diante das dificuldades que estão sendo evitadas.

Um bom começo é investir em uma empresa terceirizada de consultoria, para criar todo o sistema de segurança da informação. Assim como, você não deve esquecer de implantar a cultura do cuidado com os colaboradores.

Após a criação deste sistema, se você se sentir seguro, poderá ter um ou mais funcionários qualificados para ficar responsável por esta atividade estratégica da empresa.