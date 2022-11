Por que você não deve perder a exposição de Frida Kahlo

Foto: Roberto Abreu

Prestes a encerrar a temporada em Salvador, a exposição Frida Kahlo – A Vida de Um Ícone, segue como uma das principais atrações da agenda cultural da cidade e atrai diariamente baianos e turistas para uma experiência única e imersiva pelo universo de uma das maiores artistas do mundo.

Após mais de um mês de estadia na capital baiana, é impossível não ter se interessado um pouco mais para descobrir a vida e obra de Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, que tem em seu catálogo 143 pinturas, entre elas 55 autorretratos. Na exposição, além de curiosidades como esta, é possível descobrir mais sobre o universo da pintora mexicana e como o mundo da arte foi transformado pela passagem de Frida na terra.

Pensando nisso, o iBahia listou o por quê você não deve perder a exposição de Frida Kahlo no Salvador Shopping, que fica até o dia 4 de dezembro na capital baiana. Confira:

Inédita

A capital baiana foi a primeira cidade a receber a exposição ‘Frida Kahlo – A Vida de um Ícone’ no Brasil. Criada na Espanha pelas mãos da Frida Kahlo Corporation e da empresa Layers of Reality, o projeto desembarcou no país com mais novidades do que quando ela percorreu o mundo, visitando Nova York e Los Angeles, nos Estados Unidos, e Montreal, no Canadá. Para trazer a mostra para Salvador, foram investidos aproximadamente R$ 10 milhões, em um espaço de 2 mil m².

Experiência imersiva

A experiência única coloca o visitante em um local em que ele não está acostumado, mas que está longe de criar um desconforto. A ideia é fazer com que a pessoa que entra na exposição se sinta dentro da vida e obra de Frida, aflorando ainda os sentidos de quem passeia pelo espaço.

Programa para toda família

A proposta é informar e entreter, com um conteúdo válido para toda a família. Ao longo da temporada em Salvador, a exposição Frida Kahlo – A Vida de um Ícone recebeu um público diverso. Em entrevista ao iBahia, uma família composta por mãe, filha e tia, visitaram o espaço. Iná Brandão, de 52 anos, reforçou a importância do contato com a arte para a família.

“Foi uma experiência maravilhosa, fiquei encantada. Salvador precisa de mais espaços como esse. É uma experiência, não só para os jovens, eu tenho divulgado muito porque as pessoas tem que conhecer e entender que Salvador também tem esse lado cultural além do Carnaval, a gente merece esse tipo de apresentação.”

Informativa

A exposição traz um mergulho sobre a vida e obra de Frida, em uma verdadeira costura de conteúdos que mistura a influencia da mexicana na cultura mundial, seja nas pinturas, na moda e no comportamento. Reconhecida como uma das artistas mais influentes da história, a obra da artista transcendeu sua dolorosa e trágica existência, e atravessou o tempo, transformando a figura de Frida em um símbolo de força, resiliência e revolução.

Interativa

Ao longo dos 90 minutos de visitação, é possível fazer parte a mostra para além da experiência imersiva. A exposição proporciona ao visitante momentos como o de se sentir um dos alunos de Frida Kahlo pintando os autorretratos da artista para a inauguração dos murais do bar ‘La Rosita’, em Coyoacán, no México, espaço que se tornou um point para aqueles que eram tocados pela arte da mexicana em vida e pós morte. É possível também ter seu próprio autorretrato inspirado na técnica de Frida, além de viver a experiência da Realidade Virtual.

Para os últimos dias na capital baiana, a exposição anunciou novos preços de ingressos com valores promocionais. Os novos valores são para todos os dias da semana: R$ 60 inteira e R$ 30 meia. É possível adquirir também um combo no qual se compra 4 inteiras e pague 3, além de um combo adulto + criança no valor de R$ 60.

SERVIÇO

Exposição imersiva Frida Kahlo – A Vida de um Ícone

Local: Salvador Shopping, Salvador – BA, Avenida Tancredo Neves, 3133 – Caminho das Árvores;

Período: 05 de outubro a 04 de dezembro de 2022;

Horários: Segunda a sábado, das 10h às 21h; domingo, das 10h às 20h;

Vendas: Balcão de Ingressos: Salvador Shopping, L1, em frente à loja da Adidas.

Valores

– R$60 inteira e R$30 meia – Todos os dias

– Combo 4 – Compra 4 inteiras e paga 3 – São 25% de desconto e cada convite sai por R$45,00. Todos os dias

– Combo Adulto + Criança: R$60,00 – 1 adulto, incluindo grátis uma criança, com idade de 01 a 12 anos (apresentando o RG da criança)

– Vip Experience: R$120 – Inclui uma pulseira fast lane (o cliente não precisa pegar fila), uma ecobag, um copo, uma bebida e um nacho. Todos os dias. *01 criança até 12 anos, acompanhada de 01 adulto não paga. Todos os dias.

