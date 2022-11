Porta de cenário do Big Brother Portugal cai e atinge cabeça de participante

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma participante do Big Brother Portugal se machucou, na manhã deste sábado (19), após uma porta do cenário se soltar e atingir a cabeça dela. Mafalda Diamond estava de costas para o objeto quando foi atingida.

No vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o momento em que a porta se solta e atinge Mafalda, que cai no chão gritando de dor pelo impacto. Os demais participantes do BBB Portugal correram para ajudar a sister e entender o que aconteceu.

A participante Tatiana ajudou a levar Mafalda ao confessionário para a sister receber um atendimento médico da equipe de produção do reality show.

Nas redes sociais da participante, a equipe informou que a família está em contato com a produção e tudo está sendo feito para garantir o bem-estar da sister.

“Sobre o acidente que a Mafalda sofreu informamos que a família está em contato com a produção e tudo está sendo feito para assegurar e garantir o bem-estar e a saúde de Mafalda. Agradecemos a todos a preocupação”, diz a nota.

Segundo o UOL Splash, o Big Brother Portugal também se pronunciou e informou em nota que a participante está bem depois dos primeiros atendimentos. Além disso, a produção do programa prometeu soltar um novo boletim médico em breve sobre o estado de Mafalda.

“Estamos a seguir os procedimentos habituais neste tipo de situações para garantir o bem estar da concorrente. Comunicamos uma atualização assim que possível”, diz o comunicado.

