Positivo tem vagas de emprego pelo país

Positivo abre vagas de emprego no país

A Positivo, fundada em 1989, é uma das maiores empresas do setor tecnológico do país. Com mais de três décadas de história, a companhia quebrou várias barreiras, conquistando o mercado e alcançando milhares de lares brasileiros.

Atualmente, a rede possui um grande portfólio, entregando computadores, tablets, smartphones, entre outros dispositivos eletrônicos. Através da inovação e criatividade, a equipe trabalha com responsabilidade e qualidade.

Ana. ADM de Vendas – Curitiba / PR;

Ana. de Categoria – Curitiba / PR e Remoto;

Ana. de Custos – Curitiba / PR;

Ana. de Governança Corporativa – Curitiba / PR;

Ana. de Infraestrutura – Curitiba / PR e Remoto;

Ana. de Marketing – São Paulo / SP;

Ana. de Planejamento – Curitiba / PR;

Ana. de Segurança – Curitiba / PR e Remoto;

Consultor (a) de Vendas – São Paulo / SP;

Desenvolvedor (a) Android – Curitiba / PR e Remoto;

Téc. de Testes – Ilhéus;

Esp. de Custos – Curitiba / PR.

Como se candidatar

Para continuar atuando pela companhia, os profissionais são fundamentais. Quer fazer parte dessa equipe? Acesse o site 123empregos e veja todas as informações sobre os cargos disponíveis.

