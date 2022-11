Posse de Lula terá shows de Pabllo Vittar, Baiana System e mais

Foto: Ricardo Stuckert

A posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá shows de Pabllo Vittar, Duda Beat, Maria Rita, Baiana System, Martinho da Vila, Gaby Amarantos, Valesca Popozuda e outros artistas. A novidade foi anunciada pela esposa do político, Janja, nesta quarta-feira (30).

A futura primeira-dama também convidou artistas como Ludmilla, Emicida, Gilberto Gil e Caetano Veloso. Ela ainda aguarda respostas e possíveis confirmações. Veja o vídeo abaixo:

Pablo Vittar, Maria Rita, Emicida, Almerio, Martinho da Vila. Confira a lista de artistas confirmados pela futura primeira-dama que cantarão na posse de @LulaOficial dia 1º de janeiro 👇🏼 pic.twitter.com/atYgVwX7Us — George Marques 🇧🇷 (@GeorgMarques) November 30, 2022

“O Festival do Futuro vai celebrar o governo que foi eleito por todas e todos que defendem um Brasil socialmente mais justo, democrático e humano. Em 01/01/23, a alegria vai tomar posse“, disse ela.

Estamos preparando uma grande festa para comemorar a posse do @LulaOficial presidente! O Festival do Futuro vai celebrar o governo que foi eleito por todas e todos que defendem um Brasil socialmente mais justo, democrático e humano. Em 01/01/23, a alegria vai tomar posse. pic.twitter.com/J5uYsbO6NL — Janja Lula Silva (@JanjaLula) November 30, 2022

A cerimônia de posse está agendada para acontecer no dia 1º de janeiro de 2023. O presidente eleito contará com um esquema de segurança usado no dia 7 de setembro e também no segundo turno das eleições deste ano.

Leia mais sobre Brasil no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.