Poste pega fogo e moradores ficam sem energia no Stiep

Foto: Reprodução / TV Bahia

Os moradores do bairro do Stiep, em Salvador, amanheceram o feriado de 15 de novembro (Proclamação da República) sem energia elétrica, TV a cabo e internet. Um dos postes da região pegou fogo nesta madrugada e por conta disso, os serviços foram interrompidos.

De acordo com informações da TV Bahia, o acidente aconteceu por volta das 3h, na Avenida Professor Manoel Ribeiro. Testemunhas contaram que foi possível ouvir uma explosão e, em seguida, as chamas que se alastraram pelo cabeamento. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e apagou o fogo.

No local, passa uma rede de fibra ótica que oferece serviços de internet para bairros de Salvador, Camaçari e Lauro de Freitas. Todo o serviço foi prejudicado.

Funcionários da Neoenergia Coelba foram ao local e trabalham para restabelecer o serviço. Até o momento, apenas um pequeno trecho da avenida segue com fornecimento interrompido, para que técnicos possam atuar com segurança. A previsão é de que os trabalhos terminem por volta das 10h.

A Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) interditou uma das vias também para oferecer segurança para os trabalhadores da distribuidora de energia e internet . O trânsito na região é tranquilo.

Foto: Reprodução / TV Bahia

Foto: Reprodução / TV Bahia

Foto: Reprodução / TV Bahia

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.