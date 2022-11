Promoção Poupança Caixa Premiada, a cada R$ 200,00 acumulados de saldo adicional e mantido por pelo menos 30 dias, você receberá 1 número da sorte para concorrer aos prêmios, confira informações da Caixa Econômica Federal. De acordo com informações oficiais, é possível participar de 24/10/2022 a 24/01/2023.

Poupança Caixa Premiada: poupadores podem ganhar vários prêmios

Conforme destaca a Caixa, poderão participar da presente promoção todas as pessoas físicas interessadas, que sejam primeiras titulares de conta poupança na Caixa Econômica Federal, maiores de 18 (dezoito) anos completos na data de participação, residentes e domiciliados no território nacional, como CPF válido, que preencham todas as condições do regulamento da promoção.

O que preciso fazer para participar da promoção?

Basta ser uma pessoa física apta a participar conforme as regras descritas no regulamento completo da promoção, acessar o site www.poupancacaixapremiada.com.br e realizar o cadastro. Depois, é só depositar o valor mínimo de R$ 200,00 pelo CAIXA TEM ou pela Poupança Caixa e manter tal saldo por, pelo menos, 30 dias corridos.

Cadastro

Os dados necessários para cadastrar e participar da promoção são:

Nome Completo

CPF

Data de Nascimento

Cidade

Estado

Telefone atualizado com DDD

Email

Quanto tempo meu depósito tem que ficar na conta para eu poder abrir a caixinha virtual?

Seu depósito deverá permanecer no CAIXA TEM ou Poupança Caixa, por no mínimo, 30 dias corridos para que a caixinha virtual seja liberada para ser aberta. A caixinha virtual pode ser eventualmente mostrada antes dos 30 dias, mas estará bloqueada, de acordo com informações oficiais.

Prêmios

É possível concorrer a diversos prêmios, sendo, um prêmio de R$ 1 milhão e dois prêmios de até R$ 500 mil nos sorteios, além de 24 mil prêmios instantâneos no valor de até R$ 500,00. O prêmio será entregue em no máximo 10 dias através de depósito na conta poupança, bloqueado para saque durante 30 dias, segundo informa a Caixa.

Sorteios

Durante todo o período da promoção, será realizados 03 (três) sorteios, conforme abaixo:

1º Sorteio no valor de R$ 500 mil com apuração a ser realizada no dia 05/01/2023 às 15h;

2º Sorteio no valor de R$ 500 mil, com apuração a ser realizada no dia 09/02/2023 às 15h;

3º Sorteio no valor de R$ 1 milhão, com apuração a ser realizada no dia 09/03/2023 às 15h.

Ganhadores

A comunicação com os ganhadores dos sorteios da promoção será realizada via telefone ou e-mail informados em seus cadastros. Os ganhadores dos prêmios instantâneos saberão de tal condição no ato da abertura da caixinha virtual, de acordo com informações oficiais, referentes à Poupança Caixa Premiada.