Termina nesta sexta-feira (25) o prazo para pedir a reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de acordo com a Agência Brasil.

Prazo para pedir reaplicação do Enem termina hoje (25)

Conforme informações oficiais, pode solicitar reaplicação quem perdeu alguma das aplicações dos dias 13 e 20 de novembro, por problemas logísticos, como falta de energia no local de aplicação, ou sintomas de doenças infectocontagiosas, como covid-19.

Atestado médico

No caso de ausência por sintomas de doenças, o candidato vai ter que comprovar com um atestado médico. Em relação a problemas logísticos, as solicitações vão ser avaliadas de acordo com as possíveis intercorrências registradas. Agora, quem faltou às provas por outras razões que não estão previstas no edital, não tem direito à reaplicação, destaca a Agência Brasil.

Boletim individual

Caso o participante tenha comparecido a apenas um dia, ele vai receber o boletim de desempenho individual, mas a pontuação só servirá para autoavaliação de conhecimento. A reaplicação será nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, em instituições públicas e privadas, destaca a Agência Brasil.

Dados do Inep

Em publicação anterior, a Agência Brasil informou que, segundo o Inep, 5.126 participantes foram eliminados das provas por desrespeitarem as regras do exame, ou seja, por portarem equipamentos eletrônicos, não atenderem às orientações dos fiscais, utilizarem materiais impressos ou ausentar-se do local de prova antes do horário permitido.

A autarquia registrou que, durante a realização do exame, pelo menos 193 estudantes foram afetados por problemas logísticos como emergências médicas durante a realização das provas, interrupção temporária de energia elétrica e problemas com abastecimento de água. Desses, 162 estavam fazendo o Enem impresso e 31, o digital.

Exceções serão analisadas

Em relação aos estudantes afetados por conflitos e operações policiais como os que ocorreram neste final de semana no Rio de Janeiro, em Manguinhos e Jacarezinho, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, o ministro da Educação, Victor Godoy, disse que os casos serão analisados.

Pelas redes sociais, estudantes moradores desses locais relataram que, por conta de tiroteios, não conseguiram comparecer às provas. “Ainda não chegou [ao Inep], mas se chegar vamos avaliar. Se os estudantes não tiverem culpa e, por decorrência de alguma atuação do estado, certamente faremos todo o possível para que não sejam prejudicados e sejam encaminhados para a reaplicação”, informou, de acordo com a Agência Brasil.