O Ministério da Defesa (MD), por meio do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), promoverá, nos dias 10 e 11 de novembro, em Belém (PA), o evento “Pré-Cheia 2022 – Análise e Prognóstico para 2023”.

Pré-Cheia 2022: Censipam promove evento híbrido

Trata-se de avaliação e previsão de enchentes dos principais rios da Amazônia no próximo ano, com o objetivo de auxiliar os órgãos competentes, como a Defesa Civil, a se planejarem para os períodos de inundações, de acordo com definição oficial.

O trabalho possibilita aos governos federal e estaduais a adoção de medidas necessárias para alertar e proteger a população, segundo o Ministério da Defesa (MD).

Utilidade pública

A iniciativa de utilidade pública terá formato híbrido e será realizada no Centro Regional do Censipam com transmissão ao vivo pelo canal oficial do órgão no YouTube (Transmissão ao vivo Pré-Cheia 2022, análise e prognóstico para 2023). A programação inclui mesas-redondas e palestras sobre diversos temas, tais como “As condições atuais para níveis dos rios e reservatórios das usinas hidrelétricas em funcionamento na Amazônia”.

Conforme destaca o Ministério da Defesa (MD), o território amazônico, por suas características, está sujeito a eventos ligados às alterações hídricas e meteorológicas, como alagamentos, inundações, erosões no solo, desmoronamentos e secas.

Monitoramento das condições climáticas

Dessa forma, o trabalho hidrológico do Censipam é realizado por meio do Sistema Integrado de Monitoramento e Alerta Hidrometeorológico (SipamHidro). O foco está no fornecimento de informações de monitoramento e na previsão, tanto dos níveis dos rios quanto das condições climáticas.

Parcerias

Entre os participantes e parceiros do evento estão integrantes da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), da Marinha do Brasil (MB), do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e da Defesa Civil do Estado do Pará, informa o Ministério da Defesa (MD).

Como se inscrever?

Para se inscrever, os interessados devem acessar a página do evento (Pré-Cheia 2022). A inscrição é gratuita e serão disponibilizados certificados ao término do encontro.

Serviço

Evento: Pré-cheia 2022 – Análise e Prognóstico para 2023

Data e horário: 10 e 11 de novembro, às 10h

Local: Centro Regional de Belém – CR/BE

As inscrições para o Pré-Cheia 2022 são gratuitas. Para realizar a inscrição acesse o site oficial, confira a programação e obtenha mais informações sobre o evento.