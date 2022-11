Prefeito de Camaçari é vítima de tentativa de assalto na Via Parafuso

Foto: Reprodução/Redes Sociais

O prefeito de Camaçari, Elinaldo Araújo, sofreu uma tentativa de assalto na noite da última quinta-feira (10). O caso aconteceu na BA-535, popularmente conhecida como Via Parafuso, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, a prefeito foi perseguida por outro veículo, que bateu no carro do gestor. Segundo o g1 Bahia, a assessoria de Elinaldo, o carro dos suspeitos era ocupado por três homens.

Após a batida, os ocupantes do veículo desceram e ordenaram que o carro em que estava o prefeiro parasse. O pedido não foi atendido e o suspeitos atiraram contra o carro.

Houve confronto entre os seguranças de Elinaldo e os suspeitos, que desistiram da ação e fugiram.

O caso foi registrado na 18ª delegacia, em Camaçari. Segundo a polícia, imagens de câmeras de segurança estão sendo recolhidas para ajudar na identificação dos suspeitos. O veículo em que o prefeito estava vai passar por perícia.

