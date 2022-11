Prefeito Ronaldo Lopes efetiva Secretário de Educação e empossa novos gestores nas pastas de Meio Ambiente e Planejamento

Secom PMP

O primeiro escalão do governo da Prefeitura de Penedo tem novos gestores a partir desta sexta-feira, 11, data da posse de Luciano Barros Lucena na pasta da Educação, Gustavo de Alencar Freitas na Secretaria de Planejamento e Gestão e de João Ferreira da Silva, o Irmão João, na Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

“É importante a gente oxigenar a administração que vem dando certo para continuar avançando com o nosso planejamento para desenvolver Penedo. Vamos iniciar a segunda metade da nossa gestão trabalhando, fazendo um mandato forte, realizador e atuante”, afirma o Prefeito Ronaldo Lopes.

Na solenidade realizada no auditório da Casa de Aposentadoria, Luciano Lucena foi efetivado no comando da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

“Receber a missão de retornar à Educação nos deixa feliz porque é a oportunidade de fazer melhor, esse é o meu compromisso”, disse o gestor que já ocupou o cargo no governo Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes e estava como interino desde agosto deste ano, acumulando com o comando da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (Seplag).

Para a Seplag, o prefeito penedense remanejou Gustavo de Alencar Freitas, que administrava a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), pasta criada por Ronaldo Lopes.

Gustavo Alencar muda de setor com o sentimento de dever cumprindo, com ações efetivas para o meio ambiente, desde a regulamentação de atividades à reativação do Conselho Municipal, assim como fazendo a reforma de praças, onze concluídas em sua gestão.

A missão da Semarh passa agora para a responsabilidade do vereador Irmão João, como João Ferreira da Silva é conhecido. Com experiência em obras e muita disposição para o trabalho, ele destacou que vai seguir a linha da gestão, fazer o melhor por Penedo.

Com o convite ao parlamentar, cuja atuação na Câmara Municipal de Penedo foi destacada por Ronaldo Lopes, a composição da casa legislativa recebe novamente Ernande Pinheiro, suplente que reassume a cadeira ocupada por ele no mandato 2016-2019.

“Se preparem porque vamos trabalhar muito mais para realizar o que o povo de Penedo precisa e estamos fazendo”, ressalta Ronaldo Lopes, agradecendo o empenho de toda equipe do governo, dos vereadores e da população.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte