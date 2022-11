Prefeitura de André da Rocha – RS divulga Concurso público: Até R$11 mil

A Prefeitura Municipal de André da Rocha/RS divulgou abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 17 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Professor de Matemática (1); Professor de Religião (1); Professor de Língua Estrangeira Moderna/Inglês; Auxiliar de Serviços Odontológicos; Técnico em Enfermagem; Merendeira; Motorista; Operador de Máquinas; Operador de Máquinas e Implementos Agrícolas; Operário especializado; Assistente Administrativo; Professor do Ensino Fundamental (séries iniciais); Professor da Educação Infantil; Técnico em Contabilidade (1); Professor de Ciências (1); Professor de Educação Física (1); Professor de Geografia (1); Professor de História (1); Professor de Língua Portuguesa (1); Secretário de Escola (1); Atendente de Educação Infantil (1); Agente de Combate a Endemias; Assistente Social (1); Enfermeiro (1); Médico Clínico Geral – 12h (2); Médico Clínico Geral – 40h (1); Odontólogo (1); e Professor de Artes (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 765,25 e R$ 11.353,79, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 13 de dezembro de 2022, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fundatec. O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 a R$ 120,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); prova prática; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão aplicadas no dia 8 de janeiro de 2023.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Assistente Social: realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo de assistência social; preparar programas de trabalho referentes ao Serviço Social; realizar e interpretar pesquisas sociais; orientar e coordenar os trabalhos nos casos de reabilitação profissional; encaminhar pacientes dispensários e hospitais, acompanhando o tratamento e a recuperação dos mesmos e assistindo os familiares; entre outras atividades.

Enfermeiro: planejar, organizar, coordenar e avaliar serviços de enfermagem; prestar serviços de enfermagem nas Estratégias de Saúde da Família (ESF) e, quando necessário, no domicílio; zelar pelo bem estar físico e psíquico dos pacientes; participar com os profissionais da saúde no desenvolvimento de programas e treinamento de pessoal para a área de saúde; entre outras atividades.

Médico Clinico Geral: atender diversas consultas médicas em ambulatório, unidades sanitárias e efetuar exames médicos em escolares e pré-escolares; orientar a equipe multiprofissional nos cuidados relativos à sua competência; zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e local de trabalho; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 01/2022