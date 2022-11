Prefeitura de Araçatuba – SP anuncia Concurso público com 43 vagas

Localizado a 522 km da capital São Paulo/SP, a Prefeitura Municipal de Araçatuba anuncia abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 43 vagas em cargos de nível médio e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de professor de ensino básico II – educação física (5 vagas); professor de ensino básico I – PEB-I (15 vagas); professor de ensino básico II – artes (5 vagas); professor de ensino básico II – educação especial (1 vaga); psicólogo educacional (2 vagas); secretário de escola; supervisor de ensino; técnico de enfermagem – doenças acentuadas e crônicas; terapeuta ocupacional educacional (1 vaga); tradutor e intérprete de libras; diretor de escola; fonoaudiólogo educacional (1 vaga); oficial administrativo escolar (3 vaga); agente de desenvolvimento infantil (5 vagas); e agente escolar (5 vagas).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.525,50 a R$ 5.395,98, mais R$ 500,00 de vale-alimentação, além de plano odontológico e plano de saúde ambulatorial, por carga horária de 30 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia às 23h59 do dia 14 de dezembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Vunesp. O valor da inscrição oscila entre R$ 67,90, e R$ 98,80.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de conhecimentos gerais e específicos; mais prova de títulos, conforme critérios especificos no edital. As avaliações serão aplicadas no dia 26 de fevereiro de 2023.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL nº 01/2022

