Prefeitura de Cairu emite alerta sobre substância de odor forte

A Prefeitura de Cairu, cidade do interior da Bahia, emitiu um alerta – na quarta-feira (16) – sobre a presença da substância misteriosa de odor forte e cor esverdeada na Ilha de Boipeba.

Em um comunicado disponível nas redes sociais, a gestão municipal solicita que moradores e visitantes “não se aproximem, evitem entrar na água e não entrem em contato com resíduo.”

A prefeitura informa ainda, na publicação, que “ações preventivas já foram tomadas“. E, que o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) está ciente da situação detectada na ilha. Não foi detalhada a data de quando substância surgiu na região.

Inicialmente, a substância misteriosa teve registros confirmados nas praias e rios da cidade de Camaçari – Região Metropolitana de Salvador.

Até o momento, os banhistas devem evitar a visitação nas praias em todo o estado. Isso por causa do desconhecimento que o item pode proprocionar à saúde. Há registros de pessoas com febre, vômitos, dor de cabeça e diarreia.

Vale ainda ressaltar que em Camaçari, a prefeitura já fez a coleta do material e encaminhou a substância para análise. Apesar da ausência de uma confirmação laboratorial, o biólogo Thiago Freitas acredita que a substância é resultado da floração das algas. Em Cairu, se for constado a presença da mancha verde, a prefeitura pede que as pessoas informem imediatamente a gestão através do 153 (Guarda municipal).

