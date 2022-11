Prefeitura de Conceição do Rio Verde – MG abre Concurso público e Processos seletivos

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Conceição do Rio Verde abre novos editais de concurso público e processos seletivos cujo objetivo é o preenchimento de 40 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e sperior na administração municipal

Confira abaixo as oportunidades:

Edital nº 01/2022 (concurso público) : Técnico em Enfermagem (2); Técnico em Segurança do Trabalho (1); Mecânico de Manutenção de Máquinas Pesadas (1); Monitor de Esportes (3); Motorista; Pedreiro (1); Técnico Contábil (2); Educador Físico (1); Enfermeiro (1); Assistente Social (1); e Borracheiro (1).

Edital Nº 01/2022 (processo seletivo público) : Agente de Combate a Endemias (4); e Agente Comunitário de Saúde (6).

Edital Nº 01/2022 (processo seletivo simplificado): Médico Clínico Geral (5); Técnico em Enfermagem (2); Assistente Social (2); Auxiliar de Consultório Odontológico (2); e Enfermeiro (5).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.212,00 a R$ 10.000,00, por carga horária de 25 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever a partir das 8h do dia 9 de janeiro de 2023 até as 17h do dia 7 de fevereiro de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora MB Gestão Pública. O valor da inscrição oscila entre R$ 48,00 a R$ 250,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório), a serem realizadas nos dias 4 e 5 de março de 2023, conforme cada edital.

O concurso público e processos seletivos terão validade de 24 meses, todos a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL nº 01/2022 (concurso público)

EDITAL nº 01/2022 (processo seletivo simplificado)

EDITAL nº 01/2022 (processo seletivo público)