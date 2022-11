Prefeitura de Estância Velha – RS abre Processo seletivo para Guarda Municipal

A Prefeitura de Estância Velha/RS abre novo edital de processo seletivo simpplificado cujo objetivo é o preenchimento de uma vaga no cargo para o cargo de Guarda Municipal de Trânsito e Segurança.

Para concorrer a função, é necessário que os candidatos devem ter ensino médio completo, CNH categoria AB, dentre outros requisitos especificados no edital.

O salário oferecido mensal será no valor de R$ 2.943,73, por carga horária de 36 horas semanais de trabalho.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 17h do dia 16 de dezembro de 2022, no endereço eletrônico oficia da banca organizadora Fundatec. O valor da inscrição está fixo em R$ 147,19.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); avaliação psicológica e mental; avaliação da conduta social, reputação e idoneidade; avaliação médica; exame toxicológico; teste de aptidão física;avaliação psicológica para obtenção de porte de armas em serviço; mais curso de formação de guarda municipal de trânsito e segurança. As avaliações serão aplicadas no dia 22 de janeiro de 2023.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município; prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais; atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais; colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social; colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas; entre outras atividades.

EDITAL nº 233/2022