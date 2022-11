Prefeitura de Itaara – RS abre Concurso público na área da educação

A Prefeitura Municipal de Itaara/RS faz saber aos interessados abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 30 vagas em cargos de nível superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Professor de Educação Física; Professor de Educação Infantil (10 vagas); Professor de Geografia; Professor de História (3 vagas); Professor de Música (1 vaga); Professor de Português (1 vaga); Professor de Artes (1 vaga); Professor de Português/Inglês (1); Professor de Anos Iniciais (8 vagas); Professor de Ciências; Professor de Educação Especial (1 vaga); Professor de Matemática (2 vagas); Orientador Educacional (1 vaga); e Supervisor Educacional (1 vaga).

O salário oferecido mensal será no valor de R$ 2.411,11, acrescido de R$ 404,52 correspondente ao auxílio-alimentação, por carga horária de 22 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 6 de dezembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fundatec. O valor da inscrição está fixo em R$110,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, legislação/ estrutura e funcionamento, fundamentos da educação, conhecimentos específicos e informática. As avaliações serão aplicadas no dia 8 de janeiro de 2023.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Orientador Educacional: – Planejar e coordenar o desencadeamento de ações que levam a aplicação e análise de instrumentos básicos à caracterização do perfil da comunidade escolar; – Subsidiar os professores quanto à utilização de recursos psico-pedagógicos, tendo em vista a coleta de dados sobre aptidões, interesses, habilidade e nível de aproveitamento dos alunos; entre outras atividades.

Cargos de Professores: Descrição Sintética: Orientar a aprendizagem do aluno; participar no processo de planejamento das atividades da escola; organizar as operações inerentes ao processo de ensino-aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino.

Supervisor Educacional: Traçar as diretrizes das metas prioritárias a serem ativadas no processo de Ensino, considerando a realidade educacional do sistema face aos recursos disponíveis e de acordo com as metas que direcionam a ação educacional; Participar do planejamento global da Escola, identificando e aplicando os princípios de supervisão na Unidade Escolar, tendo em vista garantir o direcionamento do Sistema Escolar; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 001/2022

