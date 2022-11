Prefeitura de Londrina – PR abre Concurso público para Professor

No estado do Paraná, a Prefeitura Municipal de Londrina faz saber aos interessados abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 15 vagas para os cargos de professor de educação básica/professor de educação física – PEBU02.

Para concorrer a função, é necessário que os candidatos devem ter ensino superior completo em licenciatura ou licenciatura plena em educação física, dentre outros requisitos que constam no edital.

O salário oferecido será no valor de R$ 4.691,09 ao mês, por carga horária de 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 17h do dia 20 de dezembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da prefeitura municipal. O valor da inscrição está fixo em R$70,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, tecnologia, legislação, e conhecimentos específicos; mais prova discursiva. As avaliações serão aplicadas no dia 15 de janeiro de 2023.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Colaborar para a cooperação, interação e comunicação entre professores, alunos e a comunidade, contribuindo para a edificação de uma sociedade democrática, justa e inclusiva; Dedicar-se ao desenvolvimento do aluno para uma formação humana integral quanto à conduta social, habilidades e conhecimentos universais; Incentivar o envolvimento dos alunos na escolarização em todos os seus aspectos; Estimular o desenvolvimento do senso crítico e colaborar para o pleno desenvolvimento do aluno, seu preparo para o exercício da cidadania e sua preparação para o trabalho; Empenhar-se no sentido de garantir os direitos referentes à criança e ao adolescente, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, fazendo chegar até as autoridades competentes os casos em que tenha suspeita ou convicção de maus tratos; Planejar procedimentos didáticos em consonância com os objetivos de aprendizagem e avaliar continuamente o processo de ensino e aprendizagem da educação física; entre outros requisitos.

EDITAL nº 179/2022