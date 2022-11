Prefeitura de Mirassol D’Oeste – MT promove Processo seletivo com 132 vagas

No estado do Mato Grosso, a Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste promove abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado cujo objetivo é o preenchimento de 132 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superiro na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar de Tributação (1); Mecânico; Merendeira; Motorista; Arquiteto e Urbanista; Assistente Social; Assistente Social – Cras/Paif (2); Auxiliar de desenvolvimento Infantil (22); Auxiliar Administrativo Cras/Paif (1); Auxiliar Administrativo Creas/Paefi (1); Cadastrador Social (2); Monitor de Esportes (3); Monitor de Recreação e Jogos (1); Auxiliar de Enfermagem; Auxiliar de Enfermagem PSF; Auxiliar de Manutenção (1); Operador de Máquinas (3); Pedreiro (1); Assistente Social/Creas/Paefi (1); Assistente Social/Equipe Volante (1); Médico – PSF (1); Nutricionista; Odontólogo (1); Odontólogo – PSF; Professor de Letras; Professor de Ciências; Professor de Educação Física (2);

Professor de Geografia; Professor de História; Professor de Matemática (2); Orientador Social – SCFV (3); Orientador Social – Creas/ Paefi (1); Auxiliar de Laboratório; Técnico em Contabilidade; Técnico em Enfermagem; Técnico em Tributação (1); Psicólogo – Equipe Volante (1); Psicólogo – Creas/Paefi (1); Agente de Inspeção I (6); Agente de Inspeção II (6); Agente Administrativo; Assistente de Informática; Atendente de Saúde (2); Atendente de Farmácia; Auxiliar Administrativo (7); Professor de Pedagogia (26); Psicólogo; Psicólogo Cras/Paif (2); Monitor de Informática (3); Monitor de Creche (22); Farmacêutico Bioquímico; Fisioterapeuta; Inspetor Sanitário Animal; Médico (2); Enfermeiro (1); Enfermeiro – PSF; Engenheiro Civil; e Educador Social Para Idoso (1); e Educador Social Creas/Paefi (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.485,44 a R$ 21.574,96, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 16h do dia 28 de novembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora RHS Consult. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 100,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 30 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos; prova prática para os cargos de auxiliar de manutenção, cadastrador social, motorista, operador de máquinas, pedreiro, agente administrativo, assistente de informática e auxiliar administrativo; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão aplicadas no dia 15 de janeiro de 2023.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL nº 001/2022

