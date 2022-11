Prefeitura de Nova Esperança do Sudoeste – PR abre Concursos públicos

No estado do Paraná, a Prefeitura de Nova Esperança do Sudoeste faz saber aos interessados abertura de um novos editais de concursos públicos cujo objetivo é o preenchimento de 05 vagas em cargos de nível fundamental e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

Edital nº 001/2022: Procurador Jurídico Municipal (1 vaga); Psicopedagogo (1 vaga); Contador; Controlador Interno (1 vaga); Fonoaudiólogo (1 vaga);

Os salários oferecidos variam entre R$ 2.073,21 a R$ 8.072,05, por carga horária de 30 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 7 de dezembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da UNIOESTE/COGEPS. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 100,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; matemática e raciocínio lógico; conhecimentos gerais; legislação; e conhecimentos específicos do cargo; mais prova prática para os cargos de Operador de Máquinas. As avaliações serão aplicadas no dia 08 de janeiro de 2023.

Os concursos terão validade de 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

CONTADOR Corrigir e preparar dados financeiros, a fim de fornecer subsídios para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias; Participar da elaboração da Lei Orçamentária Anual; Elaborar programa financeiro de desempenho anual, bem como seus ajustamentos periódicos de acordo com a proposta orçamentária e disponibilidade financeira do tesouro municipal; entre outras atividades.

CONTROLADOR INTERNO Avaliar, no mínimo por exercício financeiro, o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município e da Câmara Municipal; viabilizar o atingimento das metas fiscais, físicas e de resultados dos programas de governo, quanto à eficácia, a eficiência e a efetividade da gestão nos órgãos e nas entidades da Administração Pública Municipal; entre outras atividades.

PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL Representar judicial e extrajudicial do Município; Exercer as funções de consultoria jurídica da administração direta e indireta do Poder Executivo; Efetuar cobrança judicial da dívida ativa do Município; atividades específicas definidas em leis e outras atividades correlatas; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 01/2022

EDITAL nº 02/2022