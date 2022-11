Prefeitura de Palmeira – PR anuncia Processo seletivo para nível médio e superior

No estado do Paraná, a Prefeitura Municipal de Palmeira faz saber aos interessados abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado cujo objetivo é o preenchimento de vagas em cargos de nível fundamental e médio na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Operador de Máquinas; Pedreiro; e Motorista II. Os salários oferecidos variam entre R$1.312,25 e R$2.217,80, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 16 de novembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da prefeitura municipal. Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova de títulos, conforme critérios especificados no edital.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

MOTORISTA II: Cabe ao Motorista II dirigir veículos automotores destinados ao transporte de passageiro e/ou carga perigosa; dirigir o veículo, manipulando os comandos e conduzindo no trajeto indicado, segundo as regras de trânsito, para entregar ou recolher pessoas ou cargas; vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, do combustível, da água, do óleo do cárter, dos freios e da parte elétrica para certificar-se de suas condições de funcionamento; entre outras atividades.

OPERADOR DE MAQUINAS: Cabe ao Operador de Máquinas operar máquinas montadas sobre rodas ou esteiras e providas de pá mecânica ou caçamba, tais como escavadeira, pá carregadeira de abrir valas e motoniveladoras, para escavar e mover terra, pedras, areia, cascalho e materiais análogos; Operar pá escavadeira acionando seus pedais e alavancas de comando, corte, elevação e abertura para escavar, levantar e descarregar o material; entre outras atividades.

PEDREIRO: Verificar as características da obra para orientar-se na escolha do material apropriado e na melhor forma de execução do trabalho; mistura areia, cimento e água, dosando esses materiais nas quantidades apropriadas para obter a argamassa a ser empregada no assentamento das pedras ou tijolos; entre outras atividades.

EDITAL nº 002/2022

?