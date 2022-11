Prefeitura de Penedo abre matrícula 2023 para turmas da EJA

Oportunidade está aberta em todas escolas da Secretaria Municipal de Educação

Secom PMP

Quem já completou 15 anos e tem interesse em concluir o Ensino Fundamental, curso que já foi conhecido como 1º grau ou ginasial, já pode fazer sua matrícula em qualquer escola da Prefeitura de Penedo.

A oportunidade está aberta nas unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semed), a partir desta segunda-feira, 21, data de abertura de novas turmas para Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Além de completar a instrução formal que antecede o Ensino Médio (antigo 2º grau ou científico), quem efetivar a matrícula e frequentar assiduamente as aulas da EJA poderá ser incluído no Bolsa Auxílio Permanência.

O programa criado no governo Ronaldo Lopes distribui auxílio financeiro no valor de R$ 100,00 (cem reais) para cada aluno ou aluna da EJA, desde que não falte as aulas.

Para fazer a matrícula na Educação de Jovens e Adultos da Semed Penedo, basta apresentar uma foto 3×4, declaração de transferência ou histórico escolar, carteira de identidade (RG) ou certidão de nascimento, CPF, cartão SUS, comprovante de residência atualizado e o NIS, documento mais conhecido como número do cartão do Bolsa Família.

Para menores de 18 anos, é necessário que os pais ou responsável acompanhe o ato da matrícula, com os respectivos documentos pessoais, e do estudante.