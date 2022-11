Prefeitura de Penedo decreta horário especial para repartições nos dias dos jogos do Brasil

Secom PMP

A realização da Copa do Mundo de futebol mobiliza o povo brasileiro na torcida por nossa seleção. Por esse motivo, a Prefeitura de Penedo adota horário especial de funcionamento das repartições públicas nos dias dos jogos do selecionado verde e amarelo.

A modificação está publicada no Decreto Municipal nº 813/2022, ato administrativo que prevê o término do expediente duas horas antes da realização de cada partida da seleção brasileira.

Dessa forma, nos dias 24 de novembro e 02 de dezembro o horário geral dos setores da Prefeitura de Penedo será concluído às 14 horas. Já no dia 28 de novembro, a medida antecipa o encerramento das atividades no local de trabalho para 11 horas.

Caso o Brasil avance para as próximas fases da Copa do Mundo no Catar, o decreto continua em vigor para os dias úteis da semana com partida da seleção brasileira que faz sua estreia contra a Sérvia, a partir das 16 horas de amanhã (quinta-feira, 24).

DECRETO MUNICIPAL N.º 813-2022 – JOGOS COPA DO MUNDO FIFA 2022