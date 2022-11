Prefeitura de Penedo e Conselho de Pastores realizam Dia do Evangélico com show da cantora Damares

Estrutura montada pela Secretaria Municipal de Cultura no estacionamento da Prainha

Secom PMP

Evangélicos de diversas cidades reuniram-se em Penedo neste sábado, 05, para uma grande festa de louvor organizada pelo Conselho de Pastores de Penedo e o governo Ronaldo Lopes.

Com toda a estrutura de palco, som e iluminação a cargo da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ), a celebração do Vinde e Adorai no Dia do Evangélico lotou o estacionamento da Prainha.

Com presença da Secretária Aliny Costa (Cultura) e Pedro Felipe Queiroz (Desenvolvimento Econômico), o encontro religioso foi encerrado com apresentação da cantora Damares.

Nem mesmo a chuva afastou o público que cantou e louvou junto com a cantora gospel.

