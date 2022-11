Prefeitura de Penedo e Expedição Científica promovem ações de saúde e educação

Secom PMP

O trabalho da Expedição Científica do Baixo São Francisco não se limita aos estudos sobre o rio. Em parceria com as prefeituras das cidades ribeirinhas, atividades relacionadas com saúde e educação também são promovidas.

Na manhã desta quarta-feira, 09, centenas de pessoas foram ao Centro de Saúde 3 para serem examinadas e consultadas sobre saúde do homem e da mulher, especialmente em relação à incidência de câncer de pele, do colo do útero e câncer do intestino.

Ao mesmo tempo, a criançada do Jardim 1 da Escola Municipal Douglas Apratto Tenório recebia orientações sobre higiene e saúde bucal. De forma lúdica, a turminha aprendeu mais e ainda ganhou kit com escova e pasta de dente.

Na mesma unidade de ensino, a Expedição Científica liderada pela Universidade Federal de Alagoas doou um aparelho de data-show. Em 2021, a Escola Douglas Apratto também foi beneficiada com um notebook.

Outra atividade que mobilizou estudantes da unidade de ensino reformada e ampliada durante a gestão Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes levou meninas e adolescentes ao campo do Sinimbú, onde foi realizado o Projeto Academia e Futebol, uma parceria que envolve CBF, FAF e UFAL.

Para os demais estudantes da rede pública municipal, a programação trouxe o planetário/oceanário do SESC do Distrito Federal. Dentro da estrutura instalada no ginásio do Complexo Esportivo e Educacional Governador Moacir Andrade, alunos e alunas conheceram animais marinhos e aspectos dos oceanos como se estivessem dentro do mar graças à projeção em 360º.

No mesmo local, jogos e materiais pedagógicos foram utilizados para mostrar a importância da educação ambiental e da preservação dos ecossistemas. Também no ginásio do antigo Sesi, agricultores penedenses foram apresentados ao biodigestor, equipamento com baixo custo de produção.

Além disso, pesquisadores estiveram na Banca do Peixe – ponto tradicional do comércio de pescado em Penedo – para orientar sobre boas práticas de manipulação e também colher amostras para análise da qualidade do alimento consumido em larga escala no município.

Também houve a introdução de alevinos de espécies nativas no Rio São Francisco, iniciativa apoiada pela Codevasf, e a continuidade das atividades diárias da equipe formada por 66 pesquisadores.

Logo mais à noite, a partir das 20h30, haverá uma live no Instagram da Ufal sobre Poluentes Emergentes (Professor Doutor João Soletti/Ufal) e Fossas Agroecológicas:Teconologia Social Aplicada no Baixo São Francisco (Professor Doutor Eduardo Lucena/Ufal), tema apresentado para equipe técnica da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola, de forma presencial, na tarde de hoje.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte