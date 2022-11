Prefeitura de Penedo e Trakto realizam treinamento sobre plataforma Airbnb

Capacitação gratuita promovida em parceria no Theatro Sete de Setembro

No mesmo dia em que a Prefeitura de Penedo e a empresa Trakto anunciaram a realização do Penedo Trakto Show, a parceria já tinha mais uma atividade programada.

A noite de sexta-feira, 04, foi inesquecível para os que dedicaram algumas horas do seu tempo para aprender como é possível melhorar de renda usando a plataforma de aluguel de imóveis ou quartos por temporada, a Airbnb.

Com inscrições prévias e acesso gratuito, o treinamento trouxe para Penedo especialistas no tema, começando com o especialista em desenvolver e planejar destinos turísticos, Mauro Knupfer Coutinho.

Consultor com experiência internacional, Mauro Coutinho já conhecia Penedo e mencionou as melhorias na cidade cada vez mais preparada para o turismo, setor responsável por gerar um em cada dez empregos no mundo.

Superanfitrião na plataforma Airbnb, Adolfo mora em Maceió e mostrou, além do passo a passo para melhor uso do portal que mais cresce no mundo no ramo de locação por temporada, dicas para atrair clientes e seu método de precificação dos imóveis.

Jornalista por formação e especialista em hospitalidade, Laryssa Bittencourt é a primeira mulher mordomo de Alagoas. Ela tem a carreira focada no contexto hoteleiro e comunicação em plataformas de avaliação da experiência do turista, temas que renderam dicas excelentes.

O treinamento foi concluído com o penedense James Dantas Costa. Fotógrafo profissional desde 2018, ele é criador de conteúdo para web, com ênfase em fotografia usando o telefone celular e tecnologia, fundamentos do Mobgrafando, uma comunidade online que criou para estimular a criatividade de seus membros, usando o smartphone como ferramenta.

