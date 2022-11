Prefeitura de Penedo inicia os Jogos Estudantis 2022

Secom PMP

A edição 2022 dos Jogos Estudantis de Penedo começaram nesta sexta-feira, 11, mobilizando escolas das redes pública e privada, representadas por delegações no desfile de abertura e as equipes que já iniciaram as disputas dos jogos estudantis.

Organizada pela Secretaria Municipal de Esportes (SMES), com apoio da Secretaria Municipal de Educação, a competição inclui o IFAL, a Ufal, a Escola Estadual Pedro Reys – do vizinho município de Igreja Nova – e o Centro Juvenil Maria Auxiliadora, instituição de assistência social que também oferta esportes para crianças e adolescentes de famílias de baixa renda.

A integração entre escolas e o incentivo à prática de atividades esportivas para estudantes está concentrada no ginásio do Complexo Esportivo e Educacional Governador Moacir Andrade, o antigo Ginásio do Sesi, local de todas as disputas.

“Os Jogos Estudantis são realizados não só para que se descubra talentos esportivos, mas sobretudo para que a gente incentive o hábito saudável da prática desportiva, alicerce principal para que nossos jovens possam descobrir os benefícios da atividade física permanente”, destaca o Secretário Givaldo Vasconcelos, o Professor Juca Vasconcelos, gestor da SMES.

TABELA GERAL DOS JOGOS ESTUDANTIS 2022