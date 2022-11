Prefeitura de Penedo participa de capacitação sobre agricultura familiar na AMA

Governo Ronaldo Lopes representado pelo gestor da Semada

Secom PMP com Assessoria AMA

A Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (Semada) de Penedo participou de capacitação promovida pela Associação dos Municípios Alagoanos (AMA) sobre alterações do governo federal em relação ao documento para agricultores familiares terem acesso a programas e linhas de crédito públicos.

O Secretário Rogério José da Silva e o Diretor de Projetos e de Assistência Técnica da Semada, Genildo Gomes, representaram o Prefeito Ronaldo Lopes, líder do governo que mais investe na agricultura familiar em Penedo, ampliando ano a ano a aquisição de alimentos para a merenda escolar e apoiando a realização da Feira da Agricultura Familiar.

Para manter a compra da produção dos pequenos produtores rurais de Penedo, a Semada já orientava os agricultores sobre o CAF (Cadastro Nacional da Agricultura Familiar), documento que substitui a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), tema principal da capacitação realizada nessa terça-feira, 22.

A alteração sobre o que funciona como um tipo de ‘RG para do agricultor familiar’ entra em vigor neste mês de novembro, documento indispensável para todo produtor rural ter acesso aos programas e financiamentos públicos.

A substituição foi necessária devido o aprimoramento do sistema de emissão da DAP para o CAF, com uma base de dados mais robusta, sendo que as DAPs emitidas até 31 de outubro de 2022 ainda terão validade de dois anos.