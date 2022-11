Prefeitura de Penedo quebra recorde e amplia para R$ 1,5 milhão a compra de alimentos da agricultura familiar para merenda escolar

Investimento que assegura emprego e renda para produtores rurais aumenta desde 2021

Secom PMP

O governo Ronaldo Lopes alcança mais um feito inédito na história de Penedo. O município está investindo cerca de um milhão e quinhentos mil reais na aquisição de itens da agricultura familiar, para alimentar estudantes da rede pública municipal nas escolas.

O valor é o maior já empregado em Penedo, por meio de chamada pública lançada pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED), processo cujos contratos foram assinados no início desta semana, com validade de um ano.

“Esse trabalho vem sendo executado desde o início do nosso governo, sempre no sentido de ampliar a compra da merenda escolar dos agricultores de Penedo. No ano passado, já atingimos um valor recorde, aumentamos este ano e agora vamos chegar perto de dobrar o investimento anterior”, explica o Prefeito Ronaldo Lopes.

Em 2021, o total de alimentos comprados através da SEMED Penedo da agricultura familiar alcançou a soma de R$ 716.258,68, o que corresponde a 89,33% dos recursos do PNAE (Plano Nacional de Alimentação Escolar).

Já neste ano, até dezembro, o plano de trabalho desenvolvido com a Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (SEMADA) resultará em R$ 816.579,00 aplicados na economia da zona rural penedense.

“A orientação aos nossos produtores também envolve a Emater e o Sebrae. É assim que trabalhamos, sempre de forma conjunta para atender os pequenos produtores, fazendo a diferença no dia a dia do trabalho que gera desenvolvimento para o município”, ressalta Rogério José da Silva, gestor da SEMADA.

A certeza de receber em dia, com parcelas mensais na conta do agricultor ou da associação/cooperativa, estimula o homem e da mulher do campo.

“Eu estou há doze anos no município e nunca vi tanta adesão de agricultores na chamada pública da Secretaria de Educação. Nós passamos para 19 fornecedores de itens da agricultura familiar e isso é reflexo da confiança no trabalho, tanto que eles também estão aumentando a produção, vendendo mais e isso é muito bom para a economia de Penedo”, acrescenta Carla Sampaio, nutricionista da SEMED.

Sobre os 19 contratos assinados para 2023, 14 são produtores individuais, dois são de associações e três de cooperativas, maior quantidade já registrada nas chamadas públicas da Semed.

Para o Secretário de Educação Luciano Barros Lucena, o compromisso do governo Ronaldo Lopes é fundamental para a agricultura familiar e a oferta de alimentação de qualidade aos estudantes, “respeitando os costumes, cultura e as tradições locais”.

“Os recursos investidos circulam aqui e eu fico muito feliz com tudo isso porque, a cada ano, estamos avançando. São famílias trabalhando, ganhando bem e atendendo nossos estudantes com alimentos de qualidade”, conclui Ronaldo Lopes, destacando ainda a transparência e legalidade dos processos de compra.